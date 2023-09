Bundesliga: Rot bei Startelf-Debüt! Bitterer Abend für Volland bei Union-Pleite gegen Leipzig

Bitteres Startelf-Debüt für Kevin Volland bei Unions Berlins Heimspiel gegen RB Leipzig – der Offensivakteur wurde in seinem 250. Bundesliga-Spiel nach 64 Minuten beim Stand von 0:1 mit glatt Rot vom Platz gestellt. Von diesem Schock erholten sich die Eisernen nicht mehr und verloren am Ende mit 0:3.

Der Neuzugang von AS Monaco ging völlig übermotiviert zu Werke und erwischte Mohamed Simakan im Flug an der Wade – ohne jede Chance auf einen Ballgewinn. Schon direkt nach seinem Foulspiel konnte man dem 31-Jährigen an seinem Gesichtsausdruck ansehen, was er verbrochen hatte.