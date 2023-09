Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Borussia Dortmund, 2:4 (2:1)

Für das erste Tor des BVB war Mats Hummels verantwortlich, der in der elften Minute das 1:0 besorgte. Nach nur 28 Minuten verließ Michael Gregoritsch vom SC das Feld, Vincenzo Grifo kam in die Partie. Dortmund schaffte es nicht, das Ergebnis bis zum Halbzeitpfiff zu halten. In der Nachspielzeit traf Lucas Höler zum Ausgleich für Freiburg (47.). Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Nicolas Höfler. In der Nachspielzeit war Höfler zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den Sport-Club Freiburg (51.). Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Zum Seitenwechsel ersetzte Marius Wolf von Borussia Dortmund seinen Teamkameraden Ramy Bensebaini. Der BVB drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Niclas Füllkrug und Felix Nmecha sorgen, die per Doppelwechsel für Sébastien Haller und Karim Adeyemi auf das Spielfeld kamen (59.). In der 60. Minute brachte Donyell Malen den Ball im Netz des SC unter. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Höfler in der 81. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Hummels traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für Dortmund (88.). Marco Reus stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 4:2 für Borussia Dortmund her (93.). Schlussendlich reklamierte der BVB einen Sieg in der Fremde für sich und wies Freiburg in die Schranken.