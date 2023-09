Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach, 3:3 (3:0)

Die 17.810 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Marvin Mehlem brachte Darmstadt bereits in der achten Minute in Front. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Matej Maglica (10.). Tim Skarke versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:0 für den SV Darmstadt 98 (33.). Mit einer deutlichen Führung von Darmstadt ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Tomáš Čvančara kam für Marvin Friedrich – startete die Borussia in Durchgang zwei. Zum Seitenwechsel ersetzte Nico Elvedi von den Gästen seinen Teamkameraden Nathan N'Goumou. In der 49. Minute schickte Referee Timo Gerach Maglica vom SV Darmstadt 98 mit Rot vom Platz. Das 1:3 von Gladbach stellte Jordan Siebatcheu sicher (56.). Durch einen Linksschuss von Florian Neuhaus kam Borussia Mönchengladbach noch einmal ran (73.). In der 77. Minute gelang der Borussia, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Čvančara. Wenig später kamen Clemens Riedel und Aaron Seydel per Doppelwechsel für Mehlem und Skarke auf Seiten von Darmstadt ins Match (81.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Referee Timo Gerach die Partie nach 90 Minuten abpfiff.