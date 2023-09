Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden drei Partien steht Borussia Mönchengladbach am Sonntag im Spiel gegen den SV Darmstadt 98 mächtig unter Druck. Bei Bayer 04 Leverkusen gab es für Darmstadt am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage. Die Borussia erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem FC Bayern München hervor.