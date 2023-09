Bundesliga: SV Darmstadt 98 – SV Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Will der SV Darmstadt 98 den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss gegen den SV Werder Bremen gewonnen werden. Beim VfB Stuttgart gab es für Darmstadt am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Den ersten Saisonsieg feierte Werder vor Wochenfrist gegen den 1. FC Köln (2:1).