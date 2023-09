Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Köln, 2:1 (1:1)

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln an diesem fünften Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte Werder dabei jedoch nicht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Davie Selke sein Team in der 31. Minute. Rafael Borré traf zum 1:1 zugunsten von Bremen (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Justin Njinmah, der von der Bank für Borré kam, sollte für neue Impulse beim SV Werder Bremen sorgen (66.). Durch einen Rechtsschuss von Njinmah gelang den Gastgebern das Führungstor. Werder stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Christian Groß, Anthony Jung und Nick Woltemade für Senne Lynen, Olivier Deman und Marvin Ducksch auf den Platz. Wenig später kamen Sargis Adamyan und Damion Downs per Doppelwechsel für Dejan Ljubicic und Linton Maina auf Seiten des FC ins Match (83.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Bastian Dankert feierte Bremen einen dreifachen Punktgewinn gegen Köln.