Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund, 1:3 (1:2)

Per Rechtsschuss traf Niclas Füllkrug vor 30.150 Zuschauern zum 1:0 für den BVB. Andrej Kramarić sicherte der TSG nach 25 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Marco Reus den Führungstreffer für Dortmund. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Wenig später kamen Mërgim Berisha und Marius Bülter per Doppelwechsel für Grischa Prömel und Robert Skov auf Seiten von Hoffenheim ins Match (68.). Ramy Bensebaini wurde in der 71. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Borussia Dortmund die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Gleich drei Wechsel nahm der Tabellenprimus in der 80. Minute vor. Füllkrug, Donyell Malen und Reus verließen das Feld für Sébastien Haller, Niklas Süle und Marius Wolf. Julian Ryerson stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:1 für den BVB her (95.). Am Schluss siegte Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim.