Bundesliga: “Vielleicht lag es an meinem Plan“ - die Stimmen zum Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern

Joshua Kimmich (FC Bayern München): “Es war auf jeden Fall immens wichtig, dass wir so eine Reaktion gezeigt haben. Die erste Halbzeit hat gar nicht so schlecht für uns begonnen, wir sind eigentlich ganz gut in das Spiel gekommen und hatten direkt die Riesenchance. Mich ärgert ein bisschen, wie wir dann die Gegentore bekommen, wie wir dann die Leipziger auch in das Spiel einladen. Wir bekommen dann das Gegentor nach einem Einwurf und nach einer Ecke. Die Ecke, die unglücklicherweise auch gar keine Ecke war.

Über Gegentore nach Standardsituationen: “Das ist ein bisschen, was mich ärgert, das war auch im Supercup schon so, durch Standardsituationen, durch Elfmeter, Ecken, Freistöße machen sie gegen uns die Tore. Da haben wir uns viel zu dumm angestellt. Wir haben dann in der ersten Halbzeit gar nicht mehr in das Spiel gefunden, wir konnten es gar nicht mehr an uns reißen. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann wirklich besser gemacht. Man hat gemerkt, dass wir rauskommen wollen und das Spiel drehen wollen, auch nach dem 2:2 hat man gemerkt, dass wir aufs dritte gehen wollten. Wir hatten auch noch die Riesenchance mit Choupo, am Ende haben wir noch Glück, dass der Ulle an den Ball kommt. Ich würde sagen, unterm Strich ist es dann eine faire Punkteteilung.“