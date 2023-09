Bundesliga: VfB Stuttgart – SV Darmstadt 98, 3:1 (2:1)

Dan-Axel Zagadou avancierte vor 54.300 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen Darmstadt mit einem Eigentor in Erscheinung trat (17.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Enzo Millot bereits wenig später besorgte (22.). Der VfB ging mit einem Rechtsschuss von Serhou Guirassy in Führung (32.). Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Anstelle von Luca Pfeiffer war nach Wiederbeginn Filip Stojilković für den SV Darmstadt 98 im Spiel. In der 77. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabian Schnellhardt und Aaron Seydel auf den Platz und ersetzten Fabian Holland und Mathias Honsak. Das 3:1 von Stuttgart stellte Guirassy per Rechtsschuss sicher. In der 93. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Am Schluss fuhr der VfB Stuttgart gegen Darmstadt auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.