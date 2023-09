Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Eintracht Frankfurt, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der Halbzeit nahm die Eintracht gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Farès Chaïbi und Omar Marmoush für Niels Nkounkou und Jessic Ngankam auf dem Platz. Éric Dina-Ebimbe brachte den VfL in der 55. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Christopher Antwi-Adjei und Gonçalo Paciência sorgen, die per Doppelwechsel für Maximilian Wittek und Philipp Hofmann auf das Spielfeld kamen (63.). In der 74. Minute verwandelte Kevin Stöger vor 26.000 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für Bochum. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des VfL Bochum 1848 mit Frankfurt kein Sieger ermittelt.