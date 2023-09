Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin, 2:1 (2:1)

Jonas Wind brachte Union in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Robin Gosens ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den Gast. Durch einen Rechtsschuss von Joakim Mæhle gelang dem VfL das Führungstor. Zur Pause war Wolfsburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Wenig später kamen Sheraldo Becker und Lucas Tousart per Doppelwechsel für David Fofana und Aïssa Laïdouni auf Seiten des 1. FC Union Berlin ins Match (61.). Obwohl dem VfL Wolfsburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Union zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.