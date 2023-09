Bundesliga: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Jonas Wind vor 27.000 Zuschauern zum 1:0 für Wolfsburg. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. In Minute 58 der nächste Rückschlag für Frankfurt: Mario Götze sieht den zweiten gelben Karton. In der 79. Minute stellte der VfL Wolfsburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Kevin Paredes und Aster Vranckx auf den Platz und ersetzten Tiago Tomás und Mattias Svanberg. Gleich drei Wechsel nahm Eintracht Frankfurt in der 82. Minute vor. Éric Dina-Ebimbe, Omar Marmoush und Tuta verließen das Feld für Paxten Aaronson, Jens Hauge und Jessic Ngankam. Das 2:0 des VfL stellte Wind per Rechtsschuss sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Am Ende stand Wolfsburg als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.