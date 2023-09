Bundesliga: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der VfL Wolfsburg auf Eintracht Frankfurt. Am vergangenen Spieltag verlor der VfL gegen Borussia Dortmund und steckte damit die erste Niederlage in dieser Saison ein. Gegen den Sport-Club Freiburg war für die Eintracht im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.