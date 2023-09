Bundesliga: Wackelt Lewandowskis Rekord? Deshalb wird Guirassys Lauf jäh durchbrochen

Zehn Tore nach fünf Spieltagen? Die Quote von Bundesliga -Ballermann Serhou Guirassy im Trikot des VfB Stuttgart ist schier unglaublich.

Egal, wo das Leder auch liegt, der 27 Jahre alte Sturmtank der Schwaben schweißt es in die Maschen. Nicht umsonst finden schon Hochrechnungen statt, ob der 2021 aufgestellte Robert-Lewandowski-Rekord von 41 Treffern wackelt. Zum Vergleich: Der Pole kam nach fünf Partien damals ebenfalls schon auf diese zehn Tore. Guirassy liegt also sehr gut im Rennen.

Spätestens der Afrika-Cup wird Guirassys Lauf unterbrechen

„Wir spielen im Moment gut, sind als Team erfolgreich. Das ist das Geheimnis meiner Tore“, verriet der Überraschungsmann der Bundesliga bei Bild . In den Stuttgarter Nachrichten sagte Guirassy aber auch: „Ewig kann es mit dieser Quote nicht weitergehen.“ Mit dieser Aussage hat der Angreifer höchstwahrscheinlich recht – wenngleich sie nicht unbedingt mit einem Leistungstief verbunden sein muss.

Denn Guirassy ist einer von 27 afrikanischen Spielern in der Bundesliga, die an dem vom 13. Januar bis 11. Februar 2024 in der Elfenbeinküste stattfindenden Afrika Cup teilnehmen könnten. Es wäre verwunderlich, wenn Guinea auf die Qualitäten des VfB-Starstürmers verzichten würde.