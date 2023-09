Bundesliga: "War abzusehen" - Effenberg sorgt sich um Gladbach

Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen findet sich Borussia Mönchengladbach zum Start der neuen Saison im Tabellenkeller wieder. Drei Heim-Pleiten zum Auftakt - allerdings auch gegen die Spitzenteams Bayer Leverkusen, FC Bayern und RB Leipzig - gab es noch nie in der Gladbacher Bundesliga-Historie. SPORT1 -Experte Stefan Effenberg bereitet vor allem die Defensive große Sorgen.

Effenberg vermisst Führungsspieler

Beim 4:4 in Augsburg sowie beim 3:3 in Darmstadt erkämpfte sich Gladbach erst spät noch einen Punkt. Die beiden kommenden Gegner Bochum und Mainz befinden sich nach fünf Spielen ebenfalls im Tabellenkeller.

„Sie haben am Anfang der Saison appelliert, dass sie Geduld und Zeit brauchen. Aber die gibt es in diesem Geschäft nicht. Das sollten sie in Gladbach wissen. Es war abzusehen, dass die Tendenz zu einem schwierigen Start gehen wird. Die Frage ist, ob sie es jetzt schaffen, es gegen diese beiden Gegner umzudrehen.“