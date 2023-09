BVB: "Das macht mir ein bisschen Angst" - Brandt spricht über Bundesliga-Zeit

Julian Brandt sieht Borussia Dortmund trotz kritischer Nachfragen zum unspektakulären 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag auf dem richtigen Weg.

„Ich finde der Schritt beim Spiel gegen Wolfsburg war der richtige, auch wenn es immer noch Stimmen gibt, die sagen, wir wünschen uns das anders. Aber aus der Kompaktheit heraus wieder Tore zu schießen und am Ende wieder eindeutige Siege zu liefern, ist der richtige Weg“, stellte der 27-Jährige in einem vereinseigenen Interview vor dem Freitagabendspiel bei der TSG Hoffenheim (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) klar.

In der aktuellen Bundesliga-Saison ist der BVB noch ungeschlagen, holte aus fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Kritik am zuletzt glanzlosen Sieg gegen Wolfsburg kann Brandt nicht nachvollziehen: „Über allem steht natürlich erstmal. Punkte zu holen. Das Spielerische kommt am Ende sowieso dazu, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.“