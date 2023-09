BVB gegen Wolfsburg ohne Sabitzer

Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Mittelfeldspieler habe bei der Champions-League-Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) am Dienstagabend „einen Stich in den Adduktoren gespürt“, sagte Trainer Edin Terzic.