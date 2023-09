BVB: Hummels-Aussetzer sorgt für Elfmeter-Wirbel: War der auf der Linie?

Ein kurzer Aussetzer von Mats Hummels hat beim Freitagsspiel von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim für einen strittigen Elfmeter-Pfiff gesorgt. Der BVB-Verteidiger leistete sich in der 23. Spielminute an der Strafraumkante einen Fehlpass mit Folgen.

TSG-Profi Anton Stach nahm den Ball auf, Hummels setzte mit einer Grätsche nach. Beim Versuch, seinen Patzer wiedergutzumachen, erwischte er den Hoffenheimer erst am linken und dann am rechten Fuß.

Fehlerfestival führt zu drei Toren

Andrej Kramaric verwandelte den fälligen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Dortmund war in der 18. Minute durch Niclas Füllkrug in Führung gegangen, auch hier war ein Fehler in der gegnerischen Hintermannschaft ausschlaggebend gewesen.