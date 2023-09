BVB verkauft Hazard nach Anderlecht

Flügelspieler Thorgan Hazard verlässt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund endgültig und wechselt in seine belgische Heimat zum RSC Anderlecht. Das teilte der Vizemeister am späten Mittwochabend mit. Hazard (30) war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt, in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an PSV Eindhoven ausgeliehen.