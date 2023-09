BVB-Wahnsinn in Freiburg! Rekord-Mann Hummels rettet Dortmund

Hummels sorgt für Bundesliga-Rekord

„Es war anstrengend. Nicht souverän, aber am Ende zählen die drei Punkte“, meinte Kapitän Emre Can bei Sky . Freiburg habe im Spiel umgestellt, anders angelaufen, „und dagegen haben wir keine Lösungen gefunden“, erklärte er die wacklige Phase zwischendurch.

BVB verspielt Führung durch Hummels

„Mit der Einwechslung von Grifo hat Freiburg umgestellt, ist anders angelaufen und wir hatten gegen ein so ein aggressiver anlaufendes Team ein bisschen die nötige Aktivität ohne Ball vermissen lassen, dass jeder den Ball will, dass wir es besser ausspielen. So haben wir sie stärker gemacht“, ärgerte sich Hummels.“

„Sie machen dann aus einer Halbfeldflanke das 1:1 und wir geben ihnen einen Standard… Das war ganz klar die Ansage, keine dummen oder leichten Fouls in diesem Bereich, weil sie eben mit Grifo halt einen der besten Standardschützen der Liga haben“, berichtete der Verteidiger: „Dann rennst du auf einmal so einem 1:2 hinterher. Das war nicht einfach, aber wir haben uns darauf eingelassen. Wir waren bereit für so ein Spiel in Freiburg.“