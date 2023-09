BVB: Was wurde aus dem Transfer-Rekordsommer um Hummels, Hazard und Co.?

Es sei an der Zeit, sich mutiger zu zeigen. Was Hans-Joachim Watzke im Sommer 2019 den Fans von Borussia Dortmund hinsichtlich der Transferpläne des Klubs offenbarte, ließ Träume erwachsen. Als der BVB dann innerhalb von 40 Stunden drei Wechsel vermeldete, dafür rund 76 Millionen Euro auf den Tisch pfefferte, und sich somit die Dienste von Julian Brandt, Nico Schulz und Thorgan Hazard sicherte, zeigte die Ernsthaftigkeit der Absichten.

Immerhin war der FC Bayern siebenmal in Folge Meister geworden, die Dynastie musste ein Ende finden. Doch aus diesem Vorhaben, dem Großangriff auf den Münchner Rivalen , wurde nichts.

Doch wie erfolgreich war denn nun die Dortmunder Großoffensive im Transfersommer 2019 wirklich? Satte 127,5 Millionen Euro gab der Verein immerhin am Ende aus. Die Bilanz las sich nach den Vorwürfen in den Süden der Republik („Der FC Bayern kauft die Liga kaputt“) aufsehenerregend. Doch die meisten Transfers floppten.

Thorgan Hazard wechselte zum RSC Anderlecht

Was wurde aus dem BVB-Rekordsommer?

Zwar wirken 18 Tore und 21 Vorlagen in 123 Pflichtspielen gar nicht mal so übel, und dennoch wiederum recht dürftig, sollte er doch das Dortmunder Offensivspiel übernehmen. Dass der 30-Jährige nun für rund vier Millionen Euro in die Heimat zurückkehrt, nachdem er vor vier Jahren für über 25 Millionen Euro gekommen war, verdeutlicht das Missverständnis.