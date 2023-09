Daum: 1. FC Köln soll Tür für Investor öffnen

Daum weiter: "Investoren bedeuten nicht das Ende, sie bestimmen auch nicht alles." Hertha BSC mit Lars Windhorst sei ein Negativ-Beispiel gewesen, "doch viele andere Klubs mit Investoren an Bord schippern in einem ruhigen Fahrwasser. Man muss den Investor mit sehr viel Sorgfalt wählen. Mit einem geeigneten Investor kann man auch wieder größere Ambitionen haben, nach vorne kommen", so Daum.

Was der FC unter Trainer Steffen Baumgart leiste, "ist aller Ehren wert. Aber ohne Investoren bleibt der FC in einer schwierigen Situation", betonte der erfahrene Fußballlehrer: "Der Verein will ja weiterkommen, doch Steffen wird das ohne dementsprechende Investitionen in den Kader nicht dauerhaft kompensieren können."