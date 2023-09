Doppelpack von Asano: Bochum holt Punkt in Augsburg

Zweimal geführt, trotzdem nicht gewonnen: Der FC Augsburg hat trotz einer guten Ausgangsposition auch sein zweites Heimspiel nicht gewinnen können. Dion Beljo (35.) und Ermedin Demirovic (62.) brachten den FCA beim 2:2 (1:1) gegen den VfL Bochum zweimal in Führung, Takuma Asano mit seinem zweiten Doppelpack in der Bundesliga (43.+3/64.) erzielte jeweils den Ausgleich.

Bereits am ersten Spieltag hatten es die Schwaben beim wilden 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach verpasst, nach einem damals spät herausgespielten Vorsprung den Platz als Sieger zu verlassen. Mit zwei Punkten steht die Mannschaft von Enrico Maaßen, die aus den vergangenen 14 Spielen in der Bundesliga nur einen Sieg holte und in der zweiten Halbzeit bisweilen erstaunlich passiv agierte, damit ebenso schlecht da wie der VfL.