Drei Bundesligisten für Nachhaltigkeitspreis nominiert

Die Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, Werder Bremen und TSG Hoffenheim sind für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Sport nominiert worden. Mit dem Preis werden seit 2008 Vorreiterinnen und Vorreiter in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, in diesem Jahr erstmalig auch im Sport. Die Verleihung findet am 24. November in Düsseldorf statt.