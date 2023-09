BVB: Stefan Effenberg glaubt Hans-Joachim Watzke nicht

„Du willst Titelkandidat sein und hast dazu ein Auftaktprogramm mit Köln, Bochum und Heidenheim - da musst du einfach neun Punkte holen“, schrieb SPORT1 -Experte Effenberg in seiner Kolumne bei t-online . Dem BVB fehle „diese letzte Entschlossenheit, auch dieses etwas Schmutzige in den entscheidenden Phasen“.

Effenberg: „Kann sein, dass der Name Nagelsmann lauter ausgesprochen wird“

An die Jobgarantie von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für Terzic glaubt Effenberg nicht. „Eine Jobgarantie hat es noch nie gegeben - schon gar nicht in Dortmund. Diese Worte von Watzke nehme ich nicht für voll.“ Er ist sicher: „Je nach Entwicklung kann es schon sein, dass irgendwann der Name Julian Nagelsmann in Dortmund lauter ausgesprochen wird.“