Eintracht Frankfurt: Die große Gefahr des gewaltigen Umbruchs!

Die Abgänge von Randal Kolo Muani und Jesper Lindström sind Musterbeispiele für diese Philosophie. Sie kamen für insgesamt rund zehn Millionen Euro an den Main und gingen im Paket für etwa 130 Millionen Euro nach Paris und Napoli.

Eintracht-Umbruch verläuft sehr rasant

Doch so sehr Finanzvorstand Oliver Frankenbach auch jubeln mag: Die Rasanz, mit der diese Umbrüche bei der Eintracht passieren, haben eine für Fans kaum noch greifbare Dynamik. Die Anhänger wissen heute nicht mehr, ob der Spielername auf dem gekauften Trikot auch morgen oder übermorgen noch aktuell ist.

Durch die Erfolge der jüngeren Vergangenheit schauen regelmäßig Scouts aus Madrid, Paris, München oder Manchester vorbei. Die Marktwerte der Profis steigen schnell an, die rasch wachsende Eintracht kann bei diesem Tempo nicht immer mithalten. Vom Kader, der am 18. Mai 2022 für den historischen Triumph in der Europa League sorgte, sind nur noch neun Spieler da.