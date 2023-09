Eintracht-Keeper alles andere als unglücklich: Trapp mit Spitze gegen Kolo Muani

„Wir haben jetzt Spieler in der Mannschaft, die Bock auf den Verein haben und hier sein wollen. Spieler, die Bock haben, in diesem Stadion zu spielen und mit der Mannschaft und den Fans zusammen erfolgreich zu sein“, sagte Trapp nach dem 1:1 seines Teams gegen den 1. FC Köln bei DAZN .

„Das ist wichtiger als alles andere“, meinte Trapp weiter. Auf die Frage, ob er mit Kolo Muani, den er schon beim Länderspiel gegen Frankreich am 12. September wiedersehen könnte, noch einmal das Gespräch suchen wolle, sagte er nur: „Das Thema ist durch.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kolo Muani war in den Streik getreten, um seinen Wechsel in die Heimat zu erzwingen. Letztlich kam es am Deadline Day spät zu einem 95-Millionen-Euro-Transfer. Der Eintracht blieb keine Zeit mehr, einen Ersatz-Stürmer zu verpflichten.