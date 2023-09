"Entscheidung des Trainers!" Bayern-Star ratlos über Rolle

Ganze 81 Minuten stand Matthijs de Ligt in den bisherigen fünf Pflichtspielen des FC Bayern erst auf dem Feld. Beim Remis gegen Bayer Leverkusen (2:2) kam er erneut nur in der Schlussphase der Partie zum Einsatz.

Warum er derzeit nicht von Anfang an spielt, weiß der Niederländer allerdings nicht. „Keine Ahnung, das müssen Sie den Trainer fragen. Ich mache, was der Trainer will und jetzt waren es in den letzten beiden Spielen etwa zehn Minuten auf der Sechs“, schilderte er nach der Partie in der Mixed Zone.