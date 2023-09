FC Bayern kassiert Elfer-Schock nach 94 Minuten - und wirft Platz 1 weg

Durch ein Elfmetertor in der Nachspielzeit von Exequiel Palacios zum 2:2 (90. Minute + 4) verpasste Verfolger FC Bayern im Duell mit dem Spitzenreiter den Sprung auf Platz 1 - obwohl schon alles nach einem Lucky Punch der Münchner in der Schlussphase ausgesehen hatte.

Harry Kane (7.) und Alejandro Grimaldo (24.) trafen zuvor in einem hochkarätigen Spitzenspiel.

Leverkusen kontert Bayern mit Traum-Freistoß

Kane hatte für dominant startende Bayern nach einer brandgefährlichen Ecke von Leroy Sané schon in der 7. Minute per Kopf eingenickt.

In einem hochklassigen Kracher verballerten danach beide Teams hochkarätige Möglichkeiten. Bayer brachte durch Victor Boniface (31./32.) den Ball nicht im Tor unter, Bayern verzweifelte in Person von Thomas Müller und Serge Gnabry (Doppelchance 35.) und Leroy Sané (43.) und Leon Goretzka (44.) und noch zweimal Gnabry (45./45. + 1) vor allem an Schlussmann Lukas Hradecky.