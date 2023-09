Fans pöbeln im Vorfeld: Max Eberls brisante Rückkehr nach Gladbach

Max Eberl sollte Ohrenschützer mitbringen - und am besten auch ein dickes Fell. 23 Jahre lang war Mönchengladbach die Heimat des 50-Jährigen, mit der Borussia feierte er ungeahnte Erfolge. Doch wenn Eberl am Samstag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Ticker) als Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig erstmals in offizieller Mission an den Niederrhein zurückkehrt, dürfte ihn ein heftiger Gegenwind erwarten.