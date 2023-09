FC Bayern enthüllt Müller-Denkmal

Der „Bomber“ in Bronze: Bayern München hat am Dienstag ein Denkmal für seine Torjäger-Legende Gerd Müller enthüllt. Die 2021 verstorbene Ikone steht in 1,5-facher Lebensgröße künftig vor der Allianz Arena - in seiner unvergleichlichen Jubelpose, beide Hände zum Himmel geworfen. Der Bronze-Müller ist mit Sockel 4,2 m groß und wiegt eine Tonne.