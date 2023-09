FC Bayern gibt seinen Rekord-Youngster ab

Paul Wanner verlässt den deutschen Rekordmeister für eine Saison: Der 17-Jährige schließt sich auf Leihbasis Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an, wie der FC Bayern am Freitagnachmittag bestätigte. Nach SPORT1 -Informationen besitzen die Saarländer keine Kaufoption für den Mittelfeldspieler.

„Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute“, wird Bayern-Campusleiter Jochen Sauer in einer Vereinsmitteilung zitiert.