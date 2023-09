FC Bayern: "Habe schon gedacht, ich bin im falschen Film!" - Müller plaudert über Kane-Duell, Tuchel und den DFB

Ein entspannter Müller zeigte sich nach dem Spiel in Plauderlaune, selbst, was die Schiedsrichter-Fragen von Sky -Reporter Patrick Wasserziehr zur Leistung von Deniz Aytekin anging: „Gut nachgehakt. Schiri-Fragen sind immer gut. Ich hatte den Eindruck, dass die engen, kleinen Entscheidungen ein bisschen gegen uns gelaufen sind. Wenn du gewinnst, brauchst du dich aber nicht darüber aufregen.“

Gegen Gladbach stand Thomas Müller erstmals in dieser Saison in der Startelf , nach 69 Minuten wurde er von Thomas Tuchel durch Eric Maxim Choupo-Moting ersetzt. „Ich habe mich unter der Woche reintrainiert, habe ein Fallrückziehertor geschossen“, kommentierte Müller trocken.

Nach DFB-Aus: Leon Goretzka will Hansi Flick mit Leistung überzeugen

Auch den verkorksten Deadline Day seines Teams kommentierte der 33-Jährige auf seine ganz eigene Art. Er habe Thomas Tuchel sehr positiv erlebt, „er hatte gestern Nachmittag genügend Zeit, bis er zur Mannschaft gestoßen ist, zwischendurch schonmal kurz in den Sitz (des Flugzeugs, Anm. d. Red. ) zu beißen.“

Zudem gab er einen Einblick in die Stimmung in der Kabine nach dem Gladbach-Sieg. „Ich weiß nicht, ob sie vom Hannes Ringlstetter die kabarettistische Einlage kennen: ‚Und jetzt kaufen wir einen Brasilianer‘. So euphorisch waren wir gerade“, schilderte Müller und ergänzte selbstironisch: „Jetzt haben wir natürlich das Pech, dass die Türen schon zu sind. Dann nehmen wir einfach den Kader, den wir haben.“