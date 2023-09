FC Bayern: Harry Kane spricht über Hauptgrund für seinen Wechsel

Mit der Verpflichtung von Harry Kane ist dem FC Bayern im Sommer ein spektakulärer Transfer gelungen. Nun hat der englische Superstar verraten, was für ihn persönlich der Hauptgrund war, die Tottenham Hotspur zu verlassen und zum deutschen Rekordmeister zu wechseln.

In einem Interview mit der englischen Zeitung Daily Mail erklärte der Stürmer: „Es wird viel über Trophäen geredet und natürlich möchte ich Trophäen gewinnen. Aber das war nicht der einzige Grund, warum ich zu Bayern München gegangen bin...“

Titel nicht der Hauptgrund für Kane

Dieser Aussage stimmte Kane im Interview zu: „Das war so ziemlich der Hauptgrund, die Spurs zu verlassen“, und ließ umgehend folgen: „Wenn ich mit den besten Stürmern und den besten Spielern der Welt zusammen sein will, muss ich in der Champions League spielen und um Titel kämpfen.“