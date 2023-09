FC Bayern: Neuer-Comeback in einem Monat?

Endlich Licht am Ende des Tunnels! Manuel Neuer kommt einem Comeback ins Tor des FC Bayern stetig näher.

Der 37-Jährige, der seit Dezember 2022 aufgrund eines offenen Schien- und Wadenbeinbruchs ausfällt, absolvierte am Donnerstag Teile des Mannschaftstrainings. Ein sehr wichtiger Schritt für den Kapitän!

Wie SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ erzählt, besteht an der Säbener Straße Hoffnung, dass Neuer noch vor der am 9. Oktober beginnenden Länderspielpause wieder voll ins Training einsteigen kann. Er fühle sich aktuell gut und schmerzfrei.