FC Bayern: Oliver Kahn spricht über FCB-Aus - und schwärmt noch mehr von Saudi-Arabien

Oliver Kahn hat seine umstrittene Tour in Saudi-Arabien inzwischen beendet, zuvor war er dort allerdings noch in einer Show zu Gast und sprach unter anderem über den FC Bayern .

„Wenn man in einem Klub an einen Punkt kommt, an dem man unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Denkweisen oder unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, die Entwicklung, Strategie oder Führung hat und man sie nicht zusammenbringen kann, dann denke ich, ist es für beide Seiten besser, ihren eigenen Weg zu gehen“, sagte Kahn in der einstündigen Show Kora Rotana.