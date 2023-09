Gladbach muss auf Stürmer verzichten

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss am Wochenende wohl ohne Stürmer Tomas Cvancara auskommen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 23-Jährige beim 3:3 bei Darmstadt 98 am Sonntag eine „schwere Quetschung im Oberschenkel“ zugezogen.