Gravenberch wechselt vom FC Bayern nach Liverpool

Keine Neuverpflichtung, dafür noch ein später Abgang: Der FC Bayern hat kurz vor Ende der Transferperiode in England den niederländischen Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch an den FC Liverpool verkauft. Die Reds gaben die Verpflichtung des 21-Jährigen am späten Freitagabend bekannt, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei rund 40 Millionen Euro liegen.