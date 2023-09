"Größte Gefahr": Matarazzo warnt vor Köln

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will sich vom schwachen Saisonstart des 1. FC Köln nicht blenden lassen. „Die größte Gefahr ist, dass wir so eine Mannschaft unterschätzen, auch wenn wir jetzt im Aufwind sind“, sagte Matarazzo vor dem Auswärtsspiel bei den noch sieglosen Rheinländern am Samstag (15.30 Uhr): „Wir sind vorbereitet auf ein intensives Spiel mit viel Feuer.“