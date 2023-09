Guirassy: "Ewig kann es mit dieser Quote nicht weitergehen"

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft Guirassy in der Fußball-Bundesliga auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln, bei dem ihm der Durchbruch von 2016 bis 2019 nicht gelungen war. "Ich war jung, oft verletzt. Außerdem hatte ich große Konkurrenz: Jhon Cordoba, Simon Terodde, Simon Zoller, Anthony Modeste", zählte Guirassy auf. Nach Umwegen über Amiens und Rennes in Frankreich blüht er nun in Stuttgart auf.