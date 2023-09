Hainer kritisiert Flick: "Kann ich nicht verstehen"

Gleichzeitig zeigte er sich aber zuversichtlich, was die Zukunft des Nationalspielers angeht: „Wie ich den Leon kenne, wird er das als Ansporn annehmen, auch um bei Bayern noch bessere Leistungen zu zeigen. Ich hoffe, das gibt ihm Motivation, und dann wird er auch in die Nationalmannschaft zurückkommen.“

Effenberg: „Da war ich echt sprachlos“

Dennoch sieht auch der Champions-League-Sieger von 1997 eine Entwicklung beim früheren Schalker: „Aber: Jetzt haben wir den alten Goretzka gesehen, der sogar dem Holding Six Kimmich am Ende mit einer Monstergrätsche hilft. Das ist der Goretzka, den ich noch von Schalke kenne – und auf diesem Weg ist er gerade.“

Goretzka selbst hatte sich zunächst auf Instagram geäußert: „Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung.“ Im Anschluss an den 2:1-Sieg der Bayern in Mönchengladbach sagte er, dass es „für ihn ein harter Schlag gewesen sei.“ Er kündigte an, jetzt „das umzusetzen was Hansi (Flick, Anm. d. Red.) von ihm erwarte.“