Harry Kane erklärt seine besondere Geste - und verspricht bessere Bayern

Vier Spiele, vier Tore: Harry Kane hat in der Bundesliga einen guten Start hingelegt. Auch beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen drehte der neue Superstar des FC Bayern wieder jubelnd ab.

Nach seinem Führungstreffer beim 2:2 drückte er einmal kurz den Ringfinger an den Mund, wie er es schon hunderte Male getan hat . Auch wenn er den Ehering während des Spiels natürlich nicht tatsächlich trägt, weil es die Regeln verbieten.

„Es ist einfach eine Art Dankeschön an meine Frau und meine Familie, die mich immer unterstützen und mir immer zuschauen“, sagte Kane im Gespräch mit bundesliga.com : „Seit ich verheiratet bin, mache ich das, und hoffentlich kommen dieses Jahr noch ein paar dazu.“

Wiesn? Kane freut sich, aber ...

„Die Jungs hier haben mir natürlich davon erzählt, also wird es eine neue Erfahrung sein“, meinte der 30-Jährige. „Ich denke, dass wir nächstes Wochenende als Team hingehen werden. Wir haben eine Menge Spiele vor uns, daher glaube ich nicht, dass wir es zu sehr genießen können, aber es ist eine tolle Tradition hier in Deutschland, auf die ich mich freue.“

Der nächste Pflichttermin wird das Duell mit Manchester United sein, am Mittwoch starten Kane und Co. in die Champions-League-Saison. Nach dem Duell mit Leverkusen hofft der Engländer auf eine Steigerung.