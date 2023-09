Hoeneß bremst die Euphorie: "Können es sehr gut einordnen"

Trainer Sebastian Hoeneß sieht nach dem starken Saisonstart nicht die Gefahr von zu großer Euphorie beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. „Die Jungs sind in der Spur, da mache ich mir keine Sorgen. Wir können das alle sehr gut einordnen. Da habe ich keine Bedenken“, sagte Hoeneß am Mittwoch und warnte vor der „schweren Aufgabe“ am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten Darmstadt 98.