Hradecky plötzlich "Sommer in der Prime"! Bayern verzweifeln - Fans rasten aus

Was für eine irre Paraden-Show von Lukas Hradecky! Der Keeper von Bayer Leverkusen ließ im Bundesliga-Topspiel die Stars des FC Bayern verzweifeln - und die Fans in den Sozialen Medien ausrasten. Vor allem in der 57. Minute, als er einen Schuss von Harry Kane mit einer glänzenden Fußabwehr parierte.