Jürgen Klopp kehrt für einen Tag zu Mainz 05 zurück

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit einem Sieg von seiner legendären Südtribüne verabschiedet. Die Rheinhessen gewannen ihr Testspiel gegen den Drittlisten MSV Duisburg vor den Augen ihres früheren Trainers Jürgen Klopp mit 2:0 (1:0). Tom Krauß (4./68.) erzielte beide Tore per Foulelfmeter.

Liverpool-Coach Klopp zeigte sich an seinem früheren Arbeitsplatz im roten Shirt mit der Aufschrift „Südtribüne - Stufen voller Geschichte“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Erst Anfang der Woche soll der Trainer zugesagt haben, zu kommen. Klopp hatte bereits als Profi für den Klub im Bruchweg gespielt, seine Trainerkarriere von 2001 bis 2008 bei den Mainzern begonnen und sie unter anderem in die Bundesliga geführt. Dann verließ er den Verein zum BVB und zog schließlich weiter nach Liverpool.

Klopp schaut in Mainz vorbei

Seine Beziehungen sind derweil nach Mainz nicht abgerissen. Klopp hat immer noch ein Haus in Mainz, besucht immer wieder Freunde vor Ort.

Die 05er spielen seit zwölf Jahren in der heutigen Mewa Arena. Am Bruchweg, wo sich das Trainingsgelände der Profis und das Nachwuchsleistungszentrum am Wolfgang Frank Campus befinden, sind noch die zweite Mannschaft und die A-Jugend zu Hause.