Kahn: „In den Köpfen der Leute als Torwart verankert“

Auf die Frage, was ihn in seinen zwei Jahren als Bayern-Chef am meisten überrascht hatte, antwortete Kahn demnach trocken: "Die kurze Amtszeit!" Der frühere Weltklassekeeper war im Mai von den Bayern freigestellt worden.

Zuletzt hatte Kahn das geräuschvolle Ende nach knapp zwei Jahren als folgerichtig betrachtet. "Wenn man in einem Klub an einen Punkt kommt, an dem man unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, die Entwicklung, Strategie oder Führung hat und man diese nicht zusammenbringen kann, dann ist es für beide Seiten besser, ihren eigenen Weg zu gehen", sagte er in einer TV-Sendung in Saudi-Arabien.