Kane nach "gutem Start": "Kann noch besser spielen"

Kane will seine "Mitspieler und das System besser kennenlernen", wie er vor dem Auftakt in der Champions League gegen Manchester United (21.00 Uhr/DAZN) ankündigte, "dann wird es besser werden, auch als Mannschaft". Und die Sprache? "Was den Deutschkurs angeht - das dauert noch, ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, um zu lernen", meinte der englische Kapitän schmunzelnd.