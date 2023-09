Kane über Erwartungen bei Bayern: „Musst jedes Spiel gewinnen!“

Die Chance, mit dem FC Bayern jedes Jahr auch um die Champions-League-Krone mitkämpfen zu können, sei ein Argument für den Wechsel in die Bundesliga gewesen. Wenn er von den Three Lions zurückkomme, stehen schon fast die ersten Partien in der Königsklasse auf dem Programm. Kane: „Wenn wir zurückkommen, beginnen wir mit der Champions League, von der sie erwarten, dass wir sie gewinnen - oder eine gute Chance haben, sie zu gewinnen. Man geht also mit einem anderen Gefühl in diese Spiele, als ich es in der Vergangenheit hatte.“