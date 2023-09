"Kein Wunschkonzert": Maaßen kämpft gegen die FCA-Krise

Trainer Enrico Maaßen vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will sich auch in der aktuellen Ergebniskrise treu bleiben. „Wenn du diesen Job machst, brauchst du eine gewisse Souveränität und musst das aushalten. Du musst dich um deine Mannschaft kümmern, Rückschlüsse ziehen - und dann geht es um den Fokus nach vorne. So gehe ich es an“, sagte Maaßen am Donnerstag.