Köln in Frankfurt ohne Selke - keine Neuzugänge mehr

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ohne Stürmer Davie Selke auskommen. "Es ist nichts Dramatisches. Wir gehen davon aus, dass er nach der Länderspielpause zu 100 Prozent wieder dabei sein wird", sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. Selke war beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg wegen einer Zerrung schon in der 27. Minute ausgewechselt worden.